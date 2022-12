Ghana: Accord trouvé avec le FMI sur un prêt de 3 milliards $

Le Ghana a trouvé un accord avec le Fonds monétaire international sur un prêt de trois milliards de dollars de renflouement, a annoncé mardi le FMI, à l’heure où le pays fait face à une grave crise économique.

Déjà accablé par une forte dette, le Ghana est confronté à une inflation historique de plus de 40% et à l’effondrement du cours de sa monnaie – le cédi -, des difficultés économiques aggravées depuis l’invasion russe en Ukraine.

« J’ai le plaisir d’annoncer que l’équipe du FMI est parvenue à un accord avec les autorités ghanéennes sur un programme triennal (…) au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) d’un montant (…) d’environ 3 milliards de dollars américains », a déclaré le chef de mission du FMI au Ghana, Stéphane Roudet.

Le prêt « vise à rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette tout en jetant les bases d’une croissance plus forte et plus inclusive », a ajouté M. Roudet dans un communiqué.

Cet accord doit maintenant être approuvé par le Conseil d’administration du FMI à Washington, a-t-il poursuivi.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise économique et notamment pour avoir sollicité l’aide du FMI, lui qui avait autrefois promis un « Ghana sans aide ».