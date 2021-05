Ghannouchi affirme que sa relation avec Saied «s’achemine vers le mieux»!

Le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a affirmé, vendredi, que sa relation avec le président de la République « s’achemine vers le mieux », ajoutant que l’avenir du pays réside dans le dialogue et les consensus.

Le chef du mouvement Ennahdha qui s’exprimait en marge du Forum international des affaires à Djerba, et dont les propos sont rapportés par Mosaïque fm, a indiqué que « la Tunisie ne peut être gouvernée que le consensus et le dialogue et non par la prépotence et la démonstration de la force d’un pouvoir au détriment de l’autre ».