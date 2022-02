Ghazi Chaouachi lance un appel à « l’unité pour faire face à la dissolution du CSM »

Le secrétaire général du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi, a indiqué, ce dimanche 6 février sur Mosaïque fm, que le président de la République, Kais Saïed, ne veut pas réformer la magistrature, mais plutôt mettre la main sur la justice.

« Il est clair que le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas accompli sa mission principale qui est la réforme du système judiciaire mais le dissoudre, dans cette phase exceptionnelle pour diriger le secteur par décrets, est inacceptable », a-t-il ajouté.

Chaouachi a souligné que la dissolution du CSM est un nouveau pas vers la dictature et la concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l’Etat. « La Tunisie se dirige tout droit vers un régime autoritaire qui va mener à la corruption », a-t-il estimé.

L’invité de Mosaïque FM a, également, déclaré que tout processus de réforme de la justice doit être inclusif et que les magistrats ne peuvent pas rester les bras croisés, devant cette situation.

Ghazi Chaouachi a, par ailleurs, indiqué que les Tunisiens doivent s’unir, pour faire face à la dissolution du CSM et mener un dialogue national responsable qui mène à la formation d’un gouvernement de salut national, dont la principale mission est d’organiser des élections anticipées.

« Kais Saïed est incapable de résoudre les problèmes du pays et même son projet de réconciliation pénale n’apportera pas le développement ni n’accroîtra la richesse. Il en a eu sa l’opportunité et il l’a ratée. Maintenant, il veut mettre en place un système politique sur mesure pour rester au pouvoir le plus longtemps possible », a-t-il dit.