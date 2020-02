Ghazi Jribi hors compétition

«Je ne suis pas concerné par le gouvernement d’Elyes Fakhfakh». C’est ce qu’a déclaré l’ancien ministre de la justice Ghazi Jribi au micro de la radio privée Mosaïque, en réponse à des informations le donnant prochain titulaire du portefeuille de la justice. L’ancien ministre de Youssef Chahed a estimé que la période de gestion des affaires courantes a trop duré, et que les institutions financières et bailleurs de fonds, ne peuvent traiter avec un gouvernement de gestion des affaires courantes, et que l’intérêt de l’Etat réside dans la mise en place, dans les plus brefs délais, d’un gouvernement stable et durable dont le programme réponde aux attentes du peuple.