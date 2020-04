Gianluca Vialli annonce avoir vaincu son cancer du pancréas

L’ancien international italien Gianluca Vialli annonce sa rémission du cancer du pancréas, après 17 mois de chimiothérapie.

Vainqueur de la Ligue des champions avec la Juventus Turin en 1996, Gianluca Vialli a annoncé dans La Repubblica avoir vaincu le cancer du pancréas, qui lui avait été diagnostiqué en 2018, après 17 mois de chimiothérapie. ” C’a été difficile, même pour quelqu’un d’aussi dur au mal que moi, à la fois physiquement et mentalement. Mais les derniers tests n’ont montré aucun signe de la maladie “, a confié l’ancien international italien (59 sélections, 16 buts), âgé de 55 ans.

” Retrouver ma santé signifie pouvoir me regarder dans le miroir, voir mes cheveux pousser, sans avoir à me dessiner les sourcils avec un crayon. Je me sens très chanceux par rapport à beaucoup d’autres personnes “, a-t-il déclaré. Il a une pensée pour les victimes du coronavirus, ” ceux qui sont admis à l’hôpital et sont contraints de mourir seuls, éloignés de leurs proches pour éviter l’infection, et dont les funérailles ne peuvent être célébrées. C’est horrible. “