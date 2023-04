Golf-Union Arabe: Le tunisien Mohamed Aziz Fetni, nouveau membre du bureau exécutif

Le Tunisien Mohamed Aziz Fetni, vice-président de la Fédération tunisienne et membre de la Confédération africaine de la discipline vient d’intégrer le bureau exécutif de l’Union arabe de Golf, a annoncé l’instance arabe.

Avec cette nomination, le Golf tunisien se voit ainsi représenté par trois membres au sein du bureau exécutif de ladite instance, à savoir; Hatem Guigua, Farihane Harrouch Bouchamaoui et le nouvel arrivé, Mohamed Aziz Fetni.

Fetni oeuvrera à la mise en oeuvre de ses plans et programmes techniques afin de développer davantage le golf dans la région et l’amener au niveau international, profitant pour ce faire de son expérience en la matière.

