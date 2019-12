Gouvernement : Achaab menace de se retirer si ses propositions n’étaient pas retenues

Le secrétaire général du mouvement Achaab, Zouhair Maghzaoui, a déclaré, samedi, que la rencontre matinale avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, est consacrée à la présentation des propositions, ajoutant que son parti en sera informé , ce samedi soir, avant de trancher la question de sa participation au gouvernement.

Cité par Shems fm, Maghzaoui a affirmé qu’au cas où ses propositions ne seraient pas satisfaites, le parti Achaab se retirera des consultations.

Il est à signaler que Habib Jemli poursuivra, samedi après-midi, ses réunions avec les dirigeants des quatre partis qu’il avaient rencontrés, hier samedi, à savoir Ennahdha, Tahya Tounès, Achaab et Attayar, et ce à l’effet de trancher les questions en suspens et examiner la participation de ces partis à l’attribution des portefeuilles ministériels.