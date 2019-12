Grand encombrement à l’hôpital d’enfants Béchir Hamza de Tunis

La directrice générale de l’Hôpital d’enfants Béchir Hamza de Tunis, Souad Masoudi a déclaré, vendredi, que cet établissement hospitalier souffre de certaines insuffisances liées à l’exigüité de l’espace et l’admission d’un nombre de patients supérieur à la capacité d’accueil de l’établissement estimée à 335 lits seulement.

Elle a ajouté dans une déclaration à la presse en marge de la 12ème journée scientifique de l’hôpital Béchir Hamza de Tunis qu’en raison des affections respirations fréquentes durant l’hiver (grippes saisonnières et maladies pulmonaires), il devient assez courant de voir deux enfants hospitalisés partager le même lit.

Elle a souligné à cet égard que les services de médecine d’urgence et de chirurgie d’urgence reçoivent environ 1 000 cas par jour alors que les consultations externes s’élèvent, chaque année à 140 mille et le nombre des malades hospitalisés se situe autour de 30 000 patients par an, d’où la situation de grand encombrement que connaît l’hôpital.

La responsable a souligné que des efforts sont, actuellement, déployés pour surmonter ces difficultés dont en particulier les longs délais d’attente pour les consultations externes qui peuvent atteindre des mois. Il s’agit, en outre, d’affecter des spécialistes de la médecine d’urgence au service d’urgence pour éviter de faire appel à des médecins qui ne sont pas toujours disponibles.

De son côté, la responsable du service de médecine préventive et sociale à l’hôpital d’enfants Béchir Hamza, Dorra Bousnina a affirmé que le problème d’encombrement affecte l’efficacité des prestations.