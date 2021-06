Grande disparité en termes de PIB régional par habitant

Il existe une grande disparité entre les régions tunisiennes en termes de PIB régional par habitant. Tel est le constat posé par un nouveau rapport de l’INS donnant une « Estimation du produit intérieur brut au niveau des grandes régions ».

Avec un PIB par habitant s’élevant à 7943 DT au niveau national, deux régions seulement présentent un PIB par habitant supérieur à cette moyenne nationale. Il s’agit des régions du Grand Tunis (11780 DT) et de la région du Centre-est (7952 DT).

Concernant les autres territoires, seule la région Nord-est affiche un PIB par habitant proche de la moyenne nationale (7641 DT). En plus de sa propre dynamique, cette région périphérique du Grand Tunis bénéficie des effets d’entraînement de l’activité dans et autour de la capitale.

Dans les régions intérieures, le PIB par habitant est plus faible : il s’élève à 6797 DT dans le Sud-est, à 6507 DT dans le Sud-ouest, à 5503 DT dans le Nord-Ouest et enfin à seulement 4472 DT dans la région Centre-Ouest.

Le rapport du PIB par habitant entre les deux régions extrêmes est de 2,6 en 2016 contre 3 en 2013 reflétant ainsi, une légère réduction des inégalités durant les trois années séparant les deux exercices.

Le rapport de l’INS indique également, que les régions ayant les meilleurs PIB/habitant, sont aussi, celles ayant les taux de pauvreté les plus modérés, même si cette relation n’est pas totalement linéaire. Par exemple, malgré un PIB/habitant légèrement supérieur à celui de la région Sud-ouest, la région Sud-est a un taux de pauvreté un peu plus élevé (18,6% pour le Sud-est et 17,6% pour le Sud-ouest) probablement dû au fait que l’extraction d’hydrocarbures génère relativement peu d’emplois et de revenus distribués localement.