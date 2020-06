Grève des agents du ministère des Affaires étrangères, jeudi 11 juin

Le syndicat de base des agents du ministère des Affaires étrangères relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a annoncé qu’il maintient la grève prévue jeudi 11 juin au siège du département des Affaires étrangères.

Dans un communiqué rendu public mardi, le syndicat de base explique que cette décision a été prise à la suite de « l’échec de la réunion du comité régional de médiation qui réunit la partie syndicale et la partie administrative ».

Le syndicat précise que la grève sera observée toute la journée du jeudi à partir de 10h00 du matin à l’issue de la réunion du bureau syndical au siège du ministère prévue le jour même à 8h00.

Un service administratif minimum relatif aux décès sera assuré le jour de grève, indique le syndicat.

Les agents des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger porteront le brassard rouge.

Le syndicat de base des cadres et agents du ministère des Affaires étrangères avait adressé mardi 2 juin un préavis de grève, au président de la République, au chef du gouvernement, et au ministre des Affaires étrangères.