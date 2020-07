Guerre de pression et d’argent à l’ARP. A Carthage, Mechichi prend son temps !

En cette fin de juillet, le temps ne semble point être au labeur, dans un pays où les entreprises finissent à peine de faire le bilan des pertes du Covid-19, et où les officiels semblent déjà avoir définitivement oublié le plan de relance économique et ne se soucient toujours pas de l’urgence du plan de sauvetage.

A la Kasbah, le chef de gouvernement démissionnaire expédie comme il peut les affaires courantes et prépare tranquillement ses cartons. A Dar Dhiafa à Carthage, un œil sur son planning de chargé de former un nouveau gouvernement et un autre dans le ministère de l’Intérieur où il garde les commandes, le chef de gouvernement désigné prend son temps et ne semble point pressé de mettre au point son gouvernement assez vite, pour permettre à l’économie de rebondir, et éviter à la crise de s’appesantir.

Hichem Mechichi semble, en effet, selon nos constatations à partir de la liste de ses rencontres, avoir fait le choix d’un long processus de négociations. Il a, en effet, commencé par la rencontre des partenaires socioéconomiques (UGTT, Utica, Utap) et aurait, ce mardi 28 juillet 2020, reçu le gouverneur de la BCT et la représentante de l’Unft. Commencera, ensuite, le bal des représentants de partis politiques.

Une démarche qui, si elle ne va pas mener forcément à un gouvernement de compétences politiques, ne semble pas s’orienter vers un gouvernement de compétences pur et dur.

Entretemps, toute l’attention est focalisée sur ce qui se passe à l’ARP, où on est dans l’attente de la date fatidique du passage au vote de la motion de censure contre Rached Ghannouchi. Et comme il était attendu, c’est la guerre des déclarations, des pressions sur ceux qui pourraient ou ne devraient pas voter la chute de Ghannouchi du Perchoir.

Guerre d’argent aussi, selon plus d’un député de l’opposition, qui indique que le parti islamiste tunisien Ennahdha aurait proposé de l’argent pour quiconque vote contre la motion de censure, avec parfois des chiffres en plusieurs milliers DT, dont Rached Ghannouchi attend plutôt une confirmation de vote de confiance pour sa personne. Le député de Tahya Tounes Walid Jallad assure que les 109 voix nécessaires pour déboulonner Ghannouchi de la présidence de l’ARP ont été réunies. Jusque-là, ce n’est que parole de député. Il reste que si l’évincement de Ghannouchi se confirmait, et qu’il serait suivi par une sortie d’Ennahdha du prochain gouvernement, comme le prédisait le député Khaled Krichi du « Mouvement du Peuple », cela pourrait constituer un tournant politique majeur en Tunisie. Ennahdha dans l’opposition, pourrait s’avérer être plus dangereuse que dans le système. Mais cela pourrait aussi, au moins, diminuer son poids de force de pression dans plus d’un dossier, judiciaire et de lutte contre la corruption.