Guinée: Désignation du Conseil national de la Transition dirigé par Dansa Kourouma

Le président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé la liste des 81 membres du Conseil national de la transition. Le CNT qui doit légiférer pendant toute la durée de la transition, entamée le 5 septembre dernier à la suite du coup d’État qui a renversé l’ancien président Alpha Condé au pouvoir depuis décembre 2010. Pour présider cette institution, le colonel Doumbouya a choisi un de ses proches qu’il a nommé par décret.

Près de cinq mois après la prise du pouvoir par l’armée, les 81 conseillers ou membres du Conseil national de la transition qui va faire office de Parlement de la transition sont donc enfin connus. Sans surprise, le jeune Dr Dansa Kourouma jusque-là président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, a été nommé président de cette institution par un décret du chef de l’Etat et président de la Transition.

Très proche du colonel Doumbouya depuis que ce dernier a pris le pouvoir, Dansa Kourouma -dont le nom avait circulé dans les milieux officiels et non officiels- faisait partie de ceux qui avaient le privilège d’être dans le cercle restreint du Palais des nations où le colonel a installé ses bureaux et élu domicile depuis qu’il a renversé l’ancien président Alpha Condé le 5 septembre 2021.