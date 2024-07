Guinée: L’avant-projet de constitution présenté en vue du référendum

Les autorités guinéennes ont présenté un avant-projet de la nouvelle constitution qui devrait être soumise à référendum avant la fin de l’année et limitant à deux le nombre de mandats présidentiels. La présentation du document s’est déroulée en présence de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique, de partis politiques et d’acteurs de la société civile, lors d’une cérémonie au siège du Conseil national de transition (CNT), une assemblée tenant lieu d’organe législatif.

Le nouveau texte constitutionnel présenté ce lundi 29 juillet en Guinée prévoit notamment une limitation à deux du nombre de mandats présidentiels, l’instauration d’un système de parrainage, un âge minimum de 35 ans et maximum de 80 ans pour se présenter à l’élection. Il comprend également la mise en place d’un nouveau Parlement avec deux chambres, c’est-à-dire une Assemblée nationale et un Sénat.

« L’élaboration de cet avant-projet obéit à une démarche participative et inclusive », c’est ce qu’a affirmé le rapporteur de la commission des lois.

Dans un souci d’inclusivité, ce texte sera soumis dans les jours à venir aux différentes entités du pays pour un débat citoyen. L’objectif final de cet exercice étant de parvenir à une proposition de constitution faisant l’objet d’un consensus national avant de le soumettre à un référendum.

