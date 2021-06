H.Nasfi : Saied refuse de faire des concessions au service du Dialogue

Le président de la République, Kais Saied ne semble vouloir un Dialogue national qu’avec ceux qui partagent ses opinions, alors que ce dialogue a vocation à réunir tous les acteurs, a déclaré, ce lundi, le président du groupe parlementaire de la Réforme nationale, Hassouna Nasfi.

S’exprimant sur Shems fm, il a ajouté qu’à ce jour, le chef de l’Etat ne donne pas l’impression d’être convaincu de la nécessité de faire des concessions au service du Dialogue national , ce qui donne lieu à des « initiatives mort-nées ».

« Alors que la Tunisie est en proie à une situation épidémique désastreuse et que de nombreux gouvernorats sont verrouillés, certaines parties n’ont de souci que de tirer parti des querelles et des luttes », a-t-il dit, annonçant que son groupe parlementaire demandera la modification du jour de la séance plénière de demain et le retrait du point relatif à l’examen du point relatif au refus du président de la République de promulguer la loi sur la Cour constitutionnelle.