Intervenant en personne, ce vendredi matin sur les ondes de Shems fm, l’ex chef du gouvernement, Habib Essid a déclaré qu’il se porte bien et qu’il est entouré des membres de sa famille.

Il démentait ainsi l’information qui avait circulé plus tôt sur un certain nombre de sites Internet et pages de réseaux sociaux annonçant son décès.