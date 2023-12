Hachani fait une fleur à l’UGTT en manque d’argent

Les relations entre Noureddine Tabboubi et le chef de tout l’Etat tunisien Kais Saïed semble se réchauffer depuis la rencontre des deux hommes au mausolée Farhat Hached, le premier, mains biens croisés sur sa veste en cuir, et le second en position professorale. En témoigne la dernière fleur donnée par le premier des ministres Ahmed Hachani à une centrale syndicale manifestement en manque d’argent.

Dans une lettre, signée par Hachani et adressée le 26 décembre 2023 au gouvernement et présidents des collectivités locales, fuitée par le syndicat de la TSB Bank, il est ordonné de prélever 3 DT, par mois et pendant toute une année, sur les salaires de tout fonctionnaire affilié à l’UGTT parmi les agents de l’Etat, les collectivités locales et les entreprises publiques à caractère administratif.

La retenue se fera sur la base des listes de ces affiliées pour l’année 2023, auxquels s’ajoutent ceux de 2024 qui en feraient la demande. Le montant récolté par les services de l’Etat au profit de l’UGTT sera versé au compte courant d’une banque marocaine de droit tunisien en Tunisie. Le versement, dit pour « en soutien à l’UGTT et pour faciliter son activité », sera en fait sous forme d’avance sur les cotisations de 2024.

La même lettre ordonne aussi, que les entreprises et établissements publics fassent avance des cotisations des agents affiliés à l’UGTT (36 DT pour chaque cotisé, au titre de l’exercice 2024). Il leur est également enjoint de faire prélèvement de 3 DT par mois pendant toute une année, aux mêmes conditions.