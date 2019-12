Hakim Hammouda nie avoir rejeté une offre de portefeuille ministériel

L’ex ministre des Finances et de l’économie, Hakim Hammouda, a démenti, lundi, l’information qui lui a été attribuée par un hebdomadaire de la place, selon laquelle il avait rejeté une offre qui lui aurait été faite par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, d’un portefeuille ministériel cumulant les finances, le développement et la coopération internationale, et ce en raison des « graves défis qu’il relèverait pour répondre aux besoins du budget 2020 en ressources financières ».

Dans une déclaration à Mosaïque fm, Hammouda a ajouté qu’il avait coutume de se refuser à dévoiler le contenu de ses rencontres avec les parties gouvernementales ajoutant qu’il ne se rétractera pas quelle que soit la gravité des défis.