Hamadi Jebali et Noureddine Bhiri interdits de voyage

Selon le journal Echourouk, l’un des juges d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a émis deux ordonnancesrestrictives d’interdiction de voyage et qui concernent Hamadi Jebali et Noureddine Bhiri, et ce, dans le cadre du dossier de l’octroi de la nationalité et du passeport tunisiens.

Des accusations ont été portées pour avoir conseilléou arranger, faciliter, assister, servir de médiateur ou organiser, par quelque moyen que ce soit, l’entréed’une personne dans le territoire tunisien, ou son départ, qu’elle soit effectuée parpoints de passage ou autres, dans le but de commettredes crimes terroristes.

L’accusation s’est étendue pour inclurecertains employés du ministère de la justice. Et les recherches sont toujours en cours en attendant le verdict.