Hamas demande à Washington une garantie écrite que l’accord signe la fin de la guerre

Hamas exige des garanties écrites de la part des États-Unis concernant un cessez-le-feu permanent et le retrait de l’armée israélienne de la bande de Gaza afin de signer une proposition de trêve et de libération d’otages soutenue par Washington, ont indiqué deux sources de sécurité égyptiennes.

Les médiateurs qatari et égyptien ont déclaré que Hamas avait répondu mardi au plan de cessez-le-feu progressif visant à mettre fin à la guerre de huit mois entre Israël et la partie palestinienne, sans fournir de détails.

Les sources égyptiennes et une troisième source ayant connaissance des pourparlers ont affirmé que le Hamas craint que la proposition actuelle ne fournisse pas de garanties explicites sur la transition entre la première phase du plan, qui comprend une trêve de six semaines et la libération de certains otages, et la deuxième phase, qui comprend un cessez-le-feu permanent et le retrait israélien.

Les sources égyptiennes ont indiqué que Hamas n’accepterait ce plan que si les garanties étaient réunies, et que l’Égypte était en contact avec les États-Unis à ce sujet.

« Hamas veut être rassuré sur la transition automatique d’une phase à l’autre, conformément à l’accord défini par le président Biden », a déclaré la troisième source.

Hamas a déclaré mardi que sa réponse « positive » à la proposition ouvrait une « large voie » pour parvenir à un accord.

