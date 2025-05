Hamas exécute plusieurs pilleurs pour collaboration avec Israël

Hamas a exécuté un certain nombre de pilleurs présumés après plusieurs incidents au cours desquels des bandes lourdement armées ont attaqué des magasins d’alimentation et des cuisines communautaires dans la bande de Gaza cette semaine, ont déclaré des sources proches du groupe palestinien.

Les responsables de Hamas ont accusé certains des pilleurs de travailler en collaboration avec Israël.

« Nous frapperons tous ces renégats d’une main de fer et nous prendrons les mesures nécessaires pour les dissuader, quel qu’en soit le prix, et nous ne les laisserons pas continuer à terroriser les citoyens, à menacer leur vie et à voler leurs biens », a déclaré le ministère de l’intérieur eHamas dans un communiqué samedi, en faisant référence aux pilleurs présumés.

Ismail Al-Thawabta, directeur du bureau des médias du gouvernement de Gaza dirigé par Hamas, a déclaré que certains des pillards agissaient sous l’égide d’un clan et que d’autres agissaient en tant que groupes organisés, dont certains, selon lui, recevaient un soutien direct de la part d’Israël.

