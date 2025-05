Hamas n’est plus intéressé par des pourparlers de trêve avec Israël

Un haut responsable de Hamas a annoncé mardi que le mouvement n’était plus intéressé par des pourparlers de trêve avec Israël et a exhorté la communauté internationale à mettre fin à la « guerre de la faim » menée par Israël contre la bande de Gaza.

« Il n’y a aucun sens à engager des pourparlers ou à envisager de nouvelles propositions de cessez-le-feu tant que la guerre de la faim et la guerre d’extermination se poursuivent dans la bande de Gaza », a déclaré Bassem Naim à l’AFP.

Il a ajouté que le monde devait faire pression sur le gouvernement du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour qu’il mette fin aux « crimes de la faim, de la soif et des meurtres » à Gaza.

Les commentaires de Naim, membre du bureau politique de Hamas et ancien ministre de la santé de Gaza, sont intervenus un jour après que l’armée israélienne a déclaré que les opérations élargies à Gaza incluraient le déplacement de « la majeure partie » de sa population.

