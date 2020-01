Hand – CAN-2020 (3e journée): les résultats complets

Résultats complets des rencontres comptant pour la 3e journée de la Coupe d’Afrique des nations 2020 de handball (CAN-2020), jouées dimanche à Radès et Hammamet :

Groupe A:

Guinée – Kenya 26-17

Egypte – RD Congo 28-19

Egypte et RD Congo qualifiés pour le tour principal.

Groupe B :

Angola – Gabon 31-26

Nigeria – Libye 31-24

Angola et Gabon qualifiés pour le tour principal.

Groupe C :

Côte d’Ivoire – Cap-Vert 23-26

Tunisie – Cameroun 41-21

Tunisie et Cap-Vert qualifiés pour le tour principal.

Groupe D :

Congo – Zambie 37-17

Maroc – Algérie 30-33

Algérie et Maroc qualifiés pour le tour principal.