Hand – CAN 2024 (messieurs) : programme complet de la 26e édition

Le Confédération africaine de handball (CAHB) a dévoilé le programme complet de 26e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de handball messieurs, prévue du 17 au 27 janvier au Caire (Egypte), avec la participation de 16 sélections dont la Tunisie.

Outre la Tunisie qui évoluera dans le Groupe D aux côtés du Kenya, du Nigeria et de l’Angola, le rendez-vous cairote enregistre la participation de l’Egypte (pays hôte et double tenante du trophée), la Guinée, le Cameroun, le Congo, le Cap Vert, vice-champion de la dernière édition, la RD Congo, la Zambie, le Rwanda, l’Algérie, le Gabon, le Maroc et la Libye.

Les deux premiers de chaque poules se qualifieront pour les quarts de finale. Les 3e et 4e disputeront la coupe du Président.

L’équipe sacrée lors de cette 26e édition du Championnat d’Afrique de handball se qualifiera directement aux Jeux olympiques de Paris 2024, alors que l’autre finaliste disputera un tournoi qualificatif en mars prochain.

D’autre part, les cinq premiers du CAN-2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège.

Programme complet des rencontres de la 26e édition de la CAN (heure tunisienne) :

Mercredi 17 janvier 2024 (1re journée) :

8h00: Algérie-Gabon (Gr.C)

10h00 : Tunisie – Kenya (Gr.D)

12h00 : Maroc- Libye (Gr.C)

14h00 : Angola – Nigeria (Gr.D)

10h00 : RD Congo-Zambie (Gr.A)

12h00 : Cap Vert-Rwanda (Gr.A)

14h00 : Cameroun-Congo (Gr.B)

16h00: Cérémonie d’Ouverture

18h00 : Egypte-Guinée

Jeudi 18 janvier 2024 : Repos

Vendredi 19 janvier 2024 (2e journée) :

12h00 : Kenya-Angola (Gr.D)

14h00 : Guinée-Cameroun (Gr.B)

16h00 : Egypte-Congo (Gr.B)

18h00 : Nigeria-Tunisie (Gr.D)

12h00 : Rwanda-RD Congo (Gr.A)

14h00 : Zambie-Cap Vert (Gr.A)

16h00 : Libye-Algérie (Gr.C)

18h00: Gabon-Maroc (Gr.C)

Samedi 20 janvier 2024 : Repos

Dimanche 21 janvier 2024 :

12h00 : Gabon-Libye (Gr.C)

14h00 : Congo-Guinée (Gr.B)

16h00 : Cameroun-Egypte (Gr.B)

18h00 : Maroc-Algérie (Gr.C)

12h00 : Nigeria-Kenya (Gr.D)

14h00 : Zambie-Rwanda (Gr.A)

16h00 : Cap Vert-RD Congo (Gr.A)

18h00 : Tunisie-Angola (Gr.D)

Lundi 22 janvier 2024 : Repos

Mardi 23 janvier 2024 : Quarts de finale

12h00 : 1 A-2 C (Qualifié 1)

14h00 : 1 C-2 A (Q2)

16h00 : 1 B-2 D (Q3)

18h00 : 1 D-2 B (Q4)

Mardi 23 janvier 2024 : Coupe du Président

12h00 : 3 A-4 C (Coupe du Président 1)

14h00 : 3 C-4 A (CP 2)

16h00 : 3 B-4 D (CP 3)

18h00 : 3 D-4 B (CP 4)

Jeudi 24 janvier 2024 : Demi-finales

Vainqueur Q3- Vainqueur Q4

Vainqueur Q 1- Vainqueur Q2

Vendredi 26 janvier 2024 : Finale Coupe du Président

Samedi 27 janvier 2024 : Finale et matches classement 3e et 4e places.

