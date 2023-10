Hand-CAN Egypte 2024 (Préparation): La France et le Bahrein au menu du sept national début janvier

La sélection nationale seniors de handball affrontera la France et le Bahrein début janvier prochain, en préparation de la Coupe d’Afrique des Nations prévue en Egypte en 2024, a annoncé la Fédération tunisienne de la discipline, lundi, sur sa page officielle facebook.

Le premier match opposera le sept national à son homologue français le 4 janvier à la salle de Nantes à partir de 20h00, et le second match face au Bahrein le 6 janvier à 14h00.

Ces deux rencontres rentrent dans le cadre d’un partenariat signé entre les fédérations tunisienne et francaise de handball.

Pour rappel, la sélection tunisienne effectue mardi et mercredi à Hammamet un stage de préparation réservé aux joueurs locaux, avant de s’envoler jeudi pour la Turquie pour un second stage qui sera ponctué par deux tests amicaux face à la Turquie et l’Irak.

