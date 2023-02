Hand – Chammpionnat de Tunisie (nationale A) : les arbitres de la 2e journée

Désignation des arbitres de la 2e journée du championnat Tunisie de handball (Nationale A) qui sera disputée samedi 16 septembre:

Hammamet (17h30) Arbitres

AS Hammamet – US Témimienne Béji/Farah

Jammel (17h00)

CSHB Jammel – EM Mahdia Abbassi/Chamroukhi

Gojani (17h00, à huis clos)

Club Africain – SC Moknine Khenissi/Boualloucha

Zouaoui (17h00, à huis clos)

Espérance ST – EBS Béni Khiar Bezouiche/Ben Salah

Laaouinet (17h00)

ES Sahel – CS Hiboun Ben Ahmed/Sassi

NB: le match AS Téboulba – CS Sakiet Ezzit a été reporté.

Classement PTS J

1. Espérance ST 3 1

. CS Sakiet Ezzit 3 1

. EM Mahdia 3 1

. CSHB Jammel 3 1

. Club Africain 3 1

. ES Sahel 3 1

7. AS Hammamet 1 1

. CS Hiboun 1 1

. AS Téboulba 1 1

. SC Moknine 1 1

. EBS Béni Khiar 1 1

. US Témimienne 1 1

