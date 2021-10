Hand-Championnat arabe des clubs: participation du Club Africain au Tournoi féminin

L’Union Arabe de handball (UAHB) a approuvé la demande du Club Africain à prendre part au championnat arabe féminin des clubs, organisé par l’AS Hammamet du 26 octobre au 2 novembre prochains. Le Club Africain sera ainsi le deuxième représentant Tunisien avec Ezzahra sport dans le tournoi féminin aux cotés du club Irakien CS Irbil et des deux formations algériennes Al Biar et CSF Boumerdes. Voici la liste finale des clubs qui disputeront la 36e édition du championnat arabe des clubs (hommes et dames) qui se déroulera dans les salles de Hammamet et de Nabeul.

Championnat masculin: AS Hammamet, Espérance Sportive de Tunis, EM Mahdia (Tunisie), Al Wakra, Al Gharafa (Qatar), Al Ain, Al Jazira (Emirats Arabes Unis), JSE Sekikda, JS Saoura (Algérie) et CM Raja Agadir (Maroc)

Championnat féminin: Club Africain, Ezzahra sports (Tunisie), CSF Boumerdes, Al Biar (Algérie), irbil (Irak)

Le tirage au sort de la compétition sera effectué jeudi 21 octobre dans un hôtel à Hammamet à partir de 18h00.

- Publicité-