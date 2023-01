Hand – Coupe de Tunisie (seniors hommes) : résultat du tirage au sort

Le tirage au sort du 4e tour de la coupe de Tunisie de handball 2022-2023 (seniors hommes) a été effectué mardi, à la maison des fédérations, et a donné lieu aux rencontres suivantes :

Stade Tunisien – JS Chihia

JS Grombalia – O Médenine HB

Jendouba SHB – US Gremda

CS Msaken – El Menzah Sport

Concernant la coupe de Tunisie dames, le tirage au sort du 1er tour seniors a donné lieu aux confrontations suivantes :

ASF Gabès – CSF Bizerte

Meknassi Sport – ASE Ariana

Wifak Tataouine – ASF Médenine

AS Marsa – Megrine SHBF

Al Hilal – ASF Tozeur

AS Medjez El Bab – ASF Tazarka

Exempt : CS Manouba

- Publicité-