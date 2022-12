Hand – Mondial-2022 (préparation) : défaite de l’Algérie face à l’Egypte (27-38)

La sélection algérienne de handball (seniors messieurs) s’est inclinée face à son homologue égyptienne sur le score de 27 à 38 (mi-temps : 14-15), en match amical disputé mercredi en Roumanie, en prévision de sa participation au 28e Championnat du monde de la discipline, prévu du 11 au 29 janvier 2023 en Pologne et Suède.

Le Sept algérien qui prend part à un tournoi amical regroupant quatre équipes, jouera sa deuxième rencontre jeudi (17h00), face au perdant du match opposant la Slovaquie à la Roumanie actuellement en cours.

La sélection algérienne entamera le 28e Championnat du monde en affrontant la Serbie, le vendredi 13 janvier, dans le cadre de la 1re journée du tour préliminaire (Gr.E), avant de rencontrer le Qatar, champion d’Asie, le dimanche 15 janvier, puis l’Allemagne, le mardi 17 janvier.

De son côté, l’Egypte ouvrira face à la Croatie, le 13 janvier, avant de rencontrer le Maroc, le 15, et les Etats Unis, le 17 du même mois.

Pour rappel, l’Afrique sera représentée aux Mondial 2023 par cinq équipes : l’Egypte, le Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie.

- Publicité-