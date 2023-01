Hand-Mondial 2023: classements des groupes E à H

Classements des groupes E à H

du tour préliminaire du Mondial de hand en Pologne et Suède, qui se sont

achevés mardi, et des groupes III et IV du tour principal:

Groupe E

Classement: Pts J G N P bp bc dif

Allemagne 6 3 3 0 0 102 81 21 Serbie 4 3 2 0 1 103 85 18 Qatar 2 3 1 0 2 80 89 -9 Algérie 0 3 0 0 3 72 102 -30

Groupe F

Classement: Pts J G N P bp bc dif Norvège 6 3 3 0 0 98 74 24 Pays-Bas 4 3 2 0 1 89 70 19 Argentine 2 3 1 0 2 75 87 -12 Macédoine du Nord 0 3 0 0 3 77 108 -31

Groupe G

Classement: Pts J G N P bp bc dif Egypte 6 3 3 0 0 96 57 39 Croatie 4 3 2 0 1 98 77 21 Etats-Unis 2 3 1 0 2 66 102 -36 Maroc 0 3 0 0 3 70 94 -24

Groupe H

Classement: Pts J G N P bp bc dif Danemark 6 3 3 0 0 113 70 43 Bahreïn 3 3 1 1 1 78 91 -13 Belgique 2 3 1 0 2 87 102 -15 Tunisie 1 3 0 1 2 77 92 -15

Tour principal

(à partir de jeudi)

Groupe III

Norvège 4 pts (+12) Allemagne 4 pts (+5) Serbie 2 pts (+9) Pays-Bas 2 pts (+9) Qatar 0 pt (-14) Argentine 0 pt (-21)

Groupe IV Danemark 4 pts (+30) Egypte 4 pts (+28) Croatie 2 pts (+9) Bahreïn 2 pts (-13) Belgique 0 pt (-17) Etats-Unis 0 pt (-37)

NDLR: les trois premiers des huit groupes du 1er tour se qualifient

pour le

tour principal. Les groupes E et F se croisent dans le groupe III et les

groupes G et H dans le groupe IV.

Les deux premiers des quatre groupes du tour principal se qualifient pour

les quarts de finale.

En cas d’égalité, les équipes sont départagées aux rencontres directes

entre elles.