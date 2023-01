Hand-Mondial 2023 : la France, la Suède et l’Espagne premiers qualifiés pour les quarts

La France, la Suède et l’Espagne

sont les premières équipes à avoir validé, vendredi, leur billet pour les

quarts de finale du Mondial masculin de hand, avant même le dernier match

du tour principal.

A Cracovie, Français et Espagnols s’affronteront dimanche pour la première

place du groupe I après avoir poursuivi leur sans-faute vendredi.

Aisément pour les Bleus, champions olympiques en titre, opposés au modeste

Iran (41-29).

Un peu plus difficilement, logiquement, pour les Espagnols, face à la

Slovénie (31-26) qui abattait sa dernière carte dans la course à la

qualification, encore au coude à coude à la mi-temps (15-15).

Co-organisatrice de la compétition avec la Pologne, la Suède sera, elle,

au rendez-vous des quarts après avoir battu l’Islande dans le groupe II

(35-30) à G?teborg, où Lucas Pellas (8 buts) et Niclas Ekberg (6) se sont

régalés sur leurs ailes.

Les Islandais (4e, 4 pts) conservent une chance de qualification mais

doivent miser sur une défaite de la Hongrie face au Cap-Vert et battre le

Brésil.

Les Hongrois (3e, 4 pts), qui ont dominé le Brésil vendredi (28-25) et

devancent l’Islande à la différence particulière, doivent, eux, s’imposer

et espérer une défaite du Portugal (2e, 5 pts) contre la Suède.

Les Portugais devront pour leur part battre la Suède pour être certains de

se qualifier, même s’ils pourraient passer avec un nul en fonction des

autres résultats.

Il faudra un miraculeux concours de circonstances au Brésil (5e, 3 pts)

pour voir les quarts.

Les résultats du tour principal vendredi

Groupe I (à Cracovie)

Slovénie – Espagne 26-31

Iran – France 29-41

Monténégro – Pologne 20-27

Groupe II (à G?teborg)

Cap-Vert – Portugal 23-35

Brésil – Hongrie 25-28

Islande – Suède 30-35

Le programme de samedi (en heures GMT)

Groupe III (à Katowice)

(14h30) Serbie – Argentine

(17h00) Qatar – Norvège

(19h30) Pays-Bas – Allemagne

Groupe IV (à Malm?)

(14h30) Bahreïn – Egypte

(17h00) Croatie – Egypte

(19h30) Etats-Unis – Danemark

- Publicité-