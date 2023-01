Hand – Mondial 2023 : la Tunisie remporte la finale de la Coupe du Président et termine 25e

La sélection tunisienne de handball a terminé à la 25e place du Championnat du monde 2023, en remportant la finale de la Coupe du président aux dépens de son homologue chilienne 38-26 (mi-temps : 24-10), mercredi à la salle d’Orlen à Plock, en Pologne.

Le sept national, rappelle-t-on, a terminé le premier tour du Mondial à la 4e place du groupe H après un match nul avec le Bahrain (27-27) et deux défaites contre la Belgique (29-31) et le Danemark (21-34), pour disputer ensuite la Coupe du Président.

Lors de ce tournoi servant à déterminer le classement de 25 à 32, les protégés de Patrick Cazal ont remporté tous leurs matches du groupe II face au Maroc (30-25), la Macédoine du Nord (33-28) et l’Algérie (30-25) pour terminer en tête de leur groupe et disputer « la finale » face au Chili, leader du groupe I.

Lors de la dernière édition du mondial, disputée en Egypte en 2021, la Tunisie s’est également classée 25e sur 32 participants.

Rappelons que la Macédoine a terminé à la 27e place, après sa victoire devant la Corée du Sud, 28e (26-33), l’Arabie Saoudite s’est classée 29e en battant le Maroc, 30e (32-30), et l’Algérie a battu l’Uruguay (34-33) pour finir 31e devant son adversaire du jour (32e).

Le Mondial de handball qui se déroule en Pologne et en Suède, se poursuit avec le déroulement des quarts de finale, dont celui du seul représentant africain l’Egypte, battu ce soir par la Suède (22-26).

Les autres quarts de finale mettent aux prises le Danemark (tenant) à la Hongrie, la Norvège à l’Espagne et la France à l’Allemagne.

Classement final :

Tunisie Chili Macédoine du Nord Corée du Sud Arabie Saoudite Maroc Algérie Uruguay