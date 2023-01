Hand – Mondial 2023 : Mission difficile mais pas impossible pour la Tunisie dans sa quête de qualification au second tour

La sélection du Danemark, championne du monde en titre, étant déjà qualifiée pour le second tour du mondial 2023 Pologne-Suède, il ne reste plus que deux billets en jeu pour les autres sélections du groupe.

Aujourd’hui, la Tunisie, le Bahreïn et la Belgique seront fixées sur leur sort. Deux passeront au second tour tandis que le dernier (4e), se résoudra à disputer la coupe du président.

Du côté de la Tunisie, les deux premiers matchs disputés dans ce mondial étaient pour le moins en deçà des attentes avec un nul face au Bahreïn 27-27 et une courte défaite devant la Belgique 29-31 qui dispute son premier mondial, ce qui vaut au sept national un seul point sur quatre possibles.

Et avec ce point, la Tunisie occupe la 3e place du groupe devant le Bahreïn à la différence des buts et conservent des chances de qualification si elle parvient à terminer 3e à l’issue de la 3e et dernière journée de ce premier tour. Néanmoins, la mission s’annonce difficile devant le Danemark et le sort des aigles de Carthage demeure tributaire des résultats de l’autre match opposant la Belgique au Bahreïn.

Les tunisiens devront, pour ce faire, tenter de surprendre les danois, chose qu’ils étaient parvenus à faire en 2005 (25-22), mais les danois vainqueurs des deux dernières éditions (2021-2023) avaient écrasé leurs adversaires lors des deux précédentes journées.

Pour rappel, la Tunisie et le Danemark s’étaient affrontés à six reprises dont cinq ont été remportées par les danois. La dernière remonte à 2019.

Dans l’autre match du groupe, la Belgique et le Bahreïn s’affronteront à partir de 18h dans un duel décisif.

La Belgique devance au classement, note-t-on, le Bahreïn et sera appelée à conserver son 2e rang dans le groupe pour valider son billet d’accès au second tour.

Un nul suffirait au diables rouges pour passer et la défaite de la Tunisie devant le Danemark la propulserait directement au 2e tour.

Le Bahreïn qui a su arraché un nul précieux devant la Tunisie (27-27) devra, quant à lui, s’imposer face à la Belgique. Un nul pourrait, également, faire ses affaires si le Danemark venait à battre la Tunisie.

Toutefois, en cas de défaites pour le Bahreïn et la Tunisie, il y aura recours à la différence des buts marqués et encaissés.

A ce stade, la balance pencherait plutôt pour le Bahreïn.

