Hand – Mondial-2023 : « Une préparation prometteuse du sept national, et le match d’ouverture face au Bharein sera un match clé

La sélection nationale tunisienne de handball participe à la 28e édition du Championnat du monde masculin de handball, qui aura lieu en Pologne et en Suède du 11 au 29 janvier.

Le sept national défendra les couleurs tunisiennes parmi 32 nations réparties en 8 groupes, dont les trois premiers se qualifient pour le deuxième tour, tandis que les équipes classées quatrièmes de chaque groupe disputeront la Coupe du Président.

Lors du premier tour, la Tunisie évoluera dans le groupe H, aux côtés des équipes de Bahreïn, de Belgique et du Danemark.

A cette occasion, l’agence Tunis Afrique Presse a interrogé l’ancien sélectionneur et joueur international aux multiples expériences de formation dans le handball tunisien et dans le monde arabe, Mohamed Ali Seghaier pour donner une lecture technique de la participation tunisienne au Mondial.

Le technicien tunisien a tout d’abord espéré voir le sept national se qualifier au second tour à la deuxième place de son groupe pour que sa tâche ne soit pas compliquée au tour suivant et éviter plus tard d’être confronté à une équipe forte, avant d’atteindre les quarts de finale, phase à élimination directe où chaque match aura ses calculs et ses enjeux.

« On doit rester réaliste quant aux chances de la sélection tunisienne lors de ce mondial », a indiqué Seghaier rappelant que l’équipe nationale a terminé sa participation au dernier championnat du monde 2021 à la 25e place, et qu’elle s’est contentée de la quatrième position lors de la coupe d’Afrique des nations.

« Donc, le principal objectif de la sélection nationale tunisienne dans sa version actuelle est de se présenter avec un meilleur visage dans cette coupe du monde », a-t-il souligné.

Seghaier a précisé que le bureau fédéral se penche actuellement sur la mise en place d’une stratégie de travail visant à réhabiliter le handball tunisien et à retrouver le lustre d’antan de nos équipes nationales à l’échelle continentale et internationale, après les résultats peu satisfaisants enregistrés lors de la dernière période, soulignant que l’amélioration du niveau de l’équipe première est tributaire d’un travail complet qui concerne toutes les catégories.

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale juniors avec laquelle il a été sacré champion d’Afrique en 2012 et 2016, a estimé que la sélection nationale sous la direction de l’entraîneur français Patrick Cazal a montré un visage différent et réalisé de meilleures performances, dont les bons résultats enregistrés lors des derniers matches amicaux et lors du tournoi des quatre nations qu’elle vient de remporter en Pologne.

Il est à rappeler que les coéquipiers de Assil Nemli se sont imposés lors des derniers matches de préparation contre le Qatar (23-22), la Pologne (32-31), le Brésil (29-24), la Corée du Sud (35-32) et l’Algérie à deux reprises (32-30) et (29-23), contre un match nul avec le Qatar (22-22).

Seghaier a souligné que le match d’ouverture du sept national face au Bahrein sera un match clé pour l’équipe de Tunisie puisque son résultat sera déterminant pour la suite de la course, que ce soit au niveau moral ou en termes de points à cumuler en vue de la qualification au tour suivant.

Il a précisé que la sélection du Bahreïn qui s’apprête à disputer son sixième mondial, s’est bien comportée lors de ses derniers matches amicaux préparatifs pour la Coupe du monde. Elle est entraînée par l’Islandais Aaron Cristiansson, qui a essayé de laisser son empreinte dans le style de jeu de l’équipe en créant plus de dynamisme notamment au niveau des contres rapides, ce qui appelle l’équipe tunisienne à bien gérer les diverses situations de jeu et à adopter le plan tactique approprié.

Quant à l’équipe de Belgique, Mohamed Ali Seghaier a déclaré que » malgré son appartenance au continent européen, elle n’est pas une nation de handball. D’ailleurs, l’équipe n’a jamais figuré dans les 27 précédentes éditions du mondial, et elle a certainement profité de l’élargissement du nombre de participants à la Coupe du monde à 32 équipes pour faire son baptême du feu avec la compétition mondiale ».

Selon le technicien tunisien, l’équipe belge reste une équipe européenne de second degré, soulignant qu’elle compte sur 4 ou 5 joueurs actifs dans les championnats allemand et serbe. Mais c’est une équipe qui pratique le handball moderne malgré son manque d’expérience et qui reste capable de gêner la sélection nationale.

Il est à noter que l’équipe belge a bénéficié de l’exclusion de la Russie et de la Biélorussie par la Fédération Internationale de Handball, dans le cadre des sanctions imposées aux deux pays en raison de la guerre en Ukraine, pour se qualifier pour la Coupe du monde. La Belgique était censée rencontrer la Russie au deuxième tour de qualification pour la Coupe du monde, cependant, l’exclusion des Russes a donné à la Belgique une opportunité historique de participer au mondial pour la première fois de son histoire.

Concernant le troisième adversaire de la Tunisie, le Danemark, Seghaier a souligné que « cette équipe ne mérite pas d’être présentée. C’est le double champion du monde 2019 et 2021 et lui faire face exige une bonne gestion du jeu et beaucoup de réalisme ».

L’équipe danoise a remporté les deux dernières éditions du Championnat du monde en 2019, organisée par le Danemark et l’Allemagne, et 2021, qui s’est déroulée en Egypte.

Mohamed Ali Seghaier qui est considéré comme joueur de la génération dorée de l’équipe d’El Makarem de Mahdia dans les années 80/90 aux côtés des deux frères Belhareth et Hicham Turki, a déclaré que le sept national aborde cette Coupe du monde pour la première fois avec trois gardiens de haut niveau technique et physique, ce qui constitue un plus pour l’équipe tunisienne qui a disputé les précédents tournois avec des gardiens de niveaux différents.

Il a souligné que le gardien de but peut fournir au moins 40% de la performance de l’équipe pendant le match, et il joue un rôle décisif dans l’amélioration de l’efficacité défensive et constitue un élément rassurant pour le groupe.

Il est à noter que les gardiens de but, Assil Nemli, Yassine Belgaied et Mehdi Harbaoui ont été retenus pour prendre part à la Coupe du monde 2023.

L’ex-entraineur de l’équipe nationale féminine lors des Championnats d’Afrique des Nations 2012 et 2016, a indiqué que l’entraîneur français Patrick Cazal a apporté une nouvelle approche de travail qui donne plus de liberté au joueur pour se déplacer sur le terrain, exprimant son espoir que l’équipe traduira l’amélioration enregistrée lors des matches officiels. Il a également souhaité voir les jeunes talents qui viennent d’alimenter le sept national apporter un plus à l’équipe.

Concernant les chances des équipes africaines, Seghaier a estimé que l’Egypte est considérée comme l’un des sérieux prétendants du tournoi, et que cette équipe récolte le fruit d’un long travail, ajoutant que les sélections tunisienne, algérienne et égyptienne ont été les meilleures sur plan continental.

Il a exprimé son espoir que les équipes africaines et arabes faire bonne figure lors de cette Coupe du monde et montrer un niveau satisfaisant, mettant en exergue l’émergence de certaines équipes africaines comme le Cap-Vert, qui profite notamment de l’expérience de ses éléments évoluant en Europe, notamment au Portugal.

A noter que l’Afrique sera représentée à la Coupe du monde par cinq équipes, à savoir la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, le Maroc et le Cap-Vert. Les équipes du Qatar, d’Arabie saoudite et de Bahreïn participent également à ce rendez-vous mondial.

Il convient de rappeler que l’ancien entraîneur et joueur international, Mohamed Ali Seghaier, a auparavant entraîné les équipes juniors et féminine tunisiennes, travaillé au sein du staff technique de l’équipe nationale première et entraîné plusieurs clubs en Tunisie, en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis ainsi que l’équipe nationale libyenne.

