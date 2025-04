Harvard dit non à Trump et à ses 9 milliards de dollars

L’université Harvard, l’une des plus prestigieuses institutions académiques américaines, risque de perdre des milliards de dollars de financement fédéral en refusant de se plier à une série d’exigences radicales formulées par l’administration Trump dans le cadre de sa lutte contre l’antisémitisme sur les campus.

Ces demandes, qui élargissent une première liste reçue le 3 avril, enjoignent à l’université de modifier ses règles de gouvernance, ses politiques d’embauche et ses procédures d’admission. Le gouvernement exige également la fermeture des bureaux dédiés à la diversité et une coopération accrue avec les autorités d’immigration pour le contrôle des étudiants internationaux, rapporte I24News.

Face à cette pression, le président de Harvard, Alan Garber a adressé une lettre aux étudiants et au corps enseignant, en affirmant que l’université ne « négociera pas son indépendance ou ses droits constitutionnels. »

« Bien que certaines des exigences formulées par le gouvernement visent à combattre l’antisémitisme, la majorité représente une régulation gouvernementale directe des ‘conditions intellectuelles’ à Harvard », écrit Garber, qui est lui-même juif.

Cette prise de position intervient après que l’administration Trump a placé sous examen 9 milliards de dollars de financement fédéral destinés à Harvard et ses institutions affiliées.

