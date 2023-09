Hausse continue des prix du cacao depuis plusieurs mois

Le marché du cacao est en surchauffe depuis plusieurs mois. L’envolée des cours est liée à une inquiétude persistante sur l’offre de cacao en Afrique de l’Ouest. L’Organisation internationale du cacao a jugé bon de tempérer les ardeurs de certains commentateurs qui évoquaient des prix au plus haut depuis 46 ans. Une affirmation qui n’est pas réelle, explique l’ICCO sur Linkedin : si on tient compte de l’inflation, les prix du cacao étaient en fait cinq fois plus élevés à l’époque, rectifie l’organisation.

La hausse persistante des prix depuis l’année dernière n’en est pas moins une réalité et s’expliquerait essentiellement, selon les acteurs de la filière, par des volumes de production plus bas que ceux attendus. Sont concernées par cette baisse les deux dernières récoltes en Côte d’Ivoire et au Ghana, deux pays qui assurent 60 % de la production.

L’Organisation prévoit une nouvelle année déficitaire avec un écart entre l’offre et la demande de 116 000 tonnes. Un déficit confirmé par l’état des stocks mondiaux également en baisse.

Le Ghana a officiellement annoncé le mois dernier qu’il n’arrivait pas à honorer tous ses contrats. 44 000 tonnes de fèves manqueraient à l’appel. Le pays a donc décidé de clore sa campagne de commercialisation 22/23 cette semaine – et non pas fin septembre –, et devrait dans la foulée lancer la nouvelle, avec un prix qui pourrait être annoncé d’ici à la fin du week-end pour la saison 2023-2024.

