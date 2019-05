Hausse de 10,76% des revenus consolidés du groupe SOMOCER

Les revenus consolidés du groupe SOMOCER, ont atteint 128,9 MD au terme de l’exercice 2018, enregistrant une progression de 10,76%, a indiqué, mardi, l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le groupe a ainsi dégagé un résultat d’exploitation de 23,4 MD, contre 19,4 MD en 2017, soit une évolution de 20,72%. La hausse des charges financières, de 14,6 à 18,3 MD, due principalement aux différences de changes, a été en partie compensée par les autres gains ordinaire, passés de 0,550 à 1,5 MD dont 0,745 DT proviennent de l’amnistie fiscale dont les sociétés SOMOCER et SOTEMAIL ont pu bénéficier au titre des années antérieures, et par la baisse des autres pertes ordinaires.

Le résultat net part du groupe, s’est ainsi établi à 5,744 MD, contre 3,291 MD en 2017, soit une hausse de 73,63%.