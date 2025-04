Hausse de 12,3% des concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire à la fin de l’exercice 2024

L’encours de l’intervention de la Banque Centrale sur le marché monétaire dans le cadre de la conduite de la politique monétaire a enregistré une hausse de 895 MD ou de 12,3% en s’établissant à 8 150 MD à la fin de l’exercice 2024, contre 7255 MD un an plus tôt, d’après le rapport sur « Les Etats financiers de l’année 2024 » publié, mardi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette progression s’explique, principalement, par l’augmentation des facilités de prêt marginal à 24 heures, dont le montant s’est accru de 70,7%, passant de 811 MD en 2023 à 1384 MD à fin 2024, ainsi qu’à l’introduction d’un nouvel instrument de refinancement à plus long terme d’une durée de six mois, qui présente un encours de 1705 MD à la clôture de l’exercice 2024.

L’opération principale de refinancement, qui représente 57,7% de l’encours total des concours aux banques, a quant à elle, enregistré une diminution de 19%, pour s’établir à 4700 MD au 31 décembre 2024, contre 5800 MD l’année précédente. De même, l’encours de l’opération de refinancement à plus long terme, à un mois, a également diminué de 43,9%, revenant de 644 MD à fin 2023 à 361 MD à fin 2024.

