Hausse de la production de phosphate commercial de 18%, durant le premier trimestre 2025

La production de phosphate commercial par la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a enregistré une hausse de 18%, durant le premier trimestre 2025, par rapport à la même période de l’année dernière, a annoncé la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie Fatma Thabet Chiboub, vendredi, lors d’une visite de travail effectuée au gouvernorat de Gafsa.La ministre a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que l’Etat s’engage à réformer le secteur des phosphates, dans le cadre d’une nouvelle vision. Il s’agit de renforcer, entre autres, le partenariat entre les ministères intervenants (tels que les ministères de l’Economie, des Finances, de l’Agriculture, et de l’Environnement), afin d’améliorer la production, tout en veillant à préserver les ressources en eau et à maitriser la consommation de l’énergie, et ce, dans le cadre d’un plan global de sauvetage de la CPG.D’après Chiboub, le département de l’Industrie envisage, aussi, de lancer les réformes dans le but de sauver trois sociétés, à savoir la Société Tunisienne-Indienne des Engrais (TIFERT) , la Société de l’environnement, de plantation et de jardinage et la Société Tunisienne de transport des produits miniers.Par ailleurs, la ministre a fait savoir que son département œuvrera à diversifier le tissu économique de Gafsa afin d’impulser le développement dans la région, ajoutant que cette région compte 20 projets bloqués, à cause de difficultés de financement bancaire.

