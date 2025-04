Hausse des avoirs en devises de 3,6%, durant l’exercice 2024

Les avoirs en devises ont affiché une augmentation de 3,6%, s’établissant à 27,3 milliards de dinars, à la clôture de l’exercice 2024, contre 26,4 milliards de dinars, un an auparavant, d’après le rapport « Etats financiers de l’année 2024 », publié mardi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

La Banque des Banques a expliqué la croissance des avoirs en devises par « la poursuite des performances des secteurs générateurs de devises, ayant permis un solde net excédentaire pour les agents économiques, à l’exception du Trésor ».

En fait, « l’amélioration des recettes touristiques et le renforcement des transferts des travailleurs à l’étranger ont permis à la BCT d’acquérir des devises sous forme de billets de banques étrangers pour un montant de 5,6 milliards de dinars ».

S’agissant des principales ressources extérieures qui ont été mobilisées par le Trésor au cours de l’année 2024, la BCT a fait savoir qu’elles englobent une enveloppe de 498,7 millions de dollars américains (l’équivalent de près de 1,6 milliard de dinars) relatifs à un prêt accordé par l’AFRICAN EXPORTIMPORT BANK, le 31 décembre 2024 ; et un montant de 150 millions euros (0,5 milliard de dinars) relatifs à un don débloqué par la commission Européenne, le 1 mars 2024.

Par ailleurs, l’Institut d’Emission a indiqué que les principaux remboursements effectués au cours de l’année 2024 au titre du service de la dette extérieure publique ont concerné, notamment, le règlement du principal et des intérêts d’un nombre d’émissions obligataires. Il s’agit, essentiellement, de crédits de 897,8 millions euros (3 milliards de dinars) remboursés le 19 février 2024 au titre de l’emprunt obligataire émis en 2017 ; et de 50,4 milliards de yens japonais (1 milliard de dinars), remboursés le 09 octobre 2024 au titre de l’emprunt obligataire JBIC émis en 2014.

Dans le même contexte, la BCT a procédé au remboursement de 100 millions de dollars américains, le 13 mai 2024 au titre du dépôt de Banque d’Algérie.

Il est à souligner qu’au cours de l’année 2024, des remboursements de l’équivalent de 2,1 milliards de dinars ont été effectués au titre des échéances dues sur les crédits du FMI, dans le cadre des Programmes de la Facilité Elargie de Crédit et de l’Instrument de Financement Rapide.



