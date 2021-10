Hechmi Louzir : « Nous sommes, actuellement, un des meilleurs pays en termes d’actes de vaccination et de protection »

Chef du comité directeur de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, Hechmi Louzir a publié ce dimanche 10 octobre 2021, un Post public sur sa page. Il y apporte les éclaircissements suivants :

Je réagis par rapport à certains mécontentements, notamment les personnels de soins, par rapport aux vaccinations anti-COVID-19. Je vais essayer d’apporter certaines clarifications.

D’abord le but d’une vaccination est de protéger une population contre une maladie qui peut tuer. Devant la pénurie mondiale de vaccins, nous avons utilisé différents types de vaccins (à base d’adénovirus recombinant : Sputnick, AstraZeneca, Johnson & Johnson ; ARN messager : Pfizer et Moderna ; ou virus inactivé : Sinopharm et Sinovac). Tous les vaccins ont été autorisés en Tunisie et dans certaines régions du monde, sur la base de dossiers valides et publications scientifiques internationales. Tous les vaccins utilisés en Tunisie protègent de façon quasi-équivalente contre les formes sévères de COVID-19 et contre la mortalité. C’est vrai que dans les dossiers déposés et dans les publications ultérieures, il existe parfois une différence dans l’efficacité de la protection contre les formes simples de la maladie.

Nous avons démarré notre campagne de vaccination de façon timide, puis, avec l’arrivée des vaccins, nous sommes, actuellement, un des meilleurs pays en termes d’actes de vaccination et de protection. On doit continuer à couvrir surtout la population âgée de plus de 40 ans, car c’est là qu’on peut trouver les formes de COVID-19 qui se compliquent.

Maintenant, il y deux autres questions importantes qu’on aborde : une dose de rappel et la mobilité (voyages). Ce sont deux questions complètement indépendantes.

La dose de rappel de justifie, 5-9 mois après la deuxième dose chez certains groupes: elle sera destinée aux personnes âgées et celles ayant des co-morbidités qui ont en commun une baisse de l’immunité. Ainsi que le personnel en contact étroit avec les malades COVID-19 ou s’occupant de personnes fragilisées (typiquement le personnel de soins). Le but dans ce dernier groupe est d’augmenter l’immunité pour augmenter la protection et, de plus l’augmentation de l’immunité va réduire le risque de portage asymptomatique du virus, ce qui réduit le risque de le transmettre aux patients. Quel vaccin donner ? Se basant sur l’avis du Comité Vaccination et des données scientifiques internationales, un algorithme, avec une hiérarchisation, a été développé et tient compte du programme vaccinal initial, une éventuelle pathologie et des contre-indications. Les populations âgées ainsi que le personnel de soins vont recevoir des invitations pour le troisième dose et les autres groupes, notamment les ceux ayant des co-morbidités avec baisse de l’immunité, seront invités à s’inscrire ou se faire inscrire par leurs médecins pour recevoir la dose supplémentaire, qui pourra aussi se faire sur prescription médicale.

Il reste le groupe des voyageurs, je dirai le plus difficile à gérer. D’abord je tiens à souligner que de notre point de vue, tous ceux qui ont eu un schéma vaccinal complet, proposé en Tunisie, leur vaccination est reconnue, ils ont un certificat vaccinal valide, en Tunisie. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour d’autres pays. Par exemple aux USA on ne reconnait pas le vaccin AstraZeneca, le vaccin de l’Université d’Oxford, qui a permis de protéger la quasi-totalité des anglais !!! Certains pays ne reconnaissent pas le vaccin russe !! Alors qu’ils sont pré-qualifiés par l’Organisation Mondiale de la Santé, les vaccins chinois inactivés sont soit non reconnus par certains pays, ou partiellement reconnus, c’est-à-dire qu’on exige une dose supplémentaire d’un autre vaccin pour ceux qui ont eu deux doses de vaccin inactivé. Et ainsi de suite. Par exemple, alors que partout dans le monde, on accepte une seule dose de vaccin après COVID-19, le Canada exige deux doses.

Personnellement, je ne vois pas pour quelle raison, un pays souverain comme la Tunisie, qui décide de vacciner sa population par le vaccin qu’il a choisit et autorisé sur la base de publications scientifiques, et sur la base d’un dépôt de dossier qui a été accepté par les autorités compétentes se voit signifier que tel ou tel vaccin n’est pas reconnu ?? C’est pour la première fois que cela arrive.

Malgré cela, et pour faciliter les déplacements de nos concitoyens, nous avons développé une application pour la vaccination des voyageurs quelque soit la raison de leur déplacement. Nous avons mobilisé nos efforts et nos moyens pour proposer des doses supplémentaires de vaccin qui tiennent compte du schéma vaccinal initial et des exigences des pays de destination. Un algorithme a été développé et nous avons invité les candidats pour se faire vacciner. Et voilà qu’il y a des mécontents. C’est essentiellement pour les personnes ayant eu deux doses de Sputnick et pour lesquels, devant la non reconnaissance de ce vaccin par certains pays, le Comité Vaccination propose deux alternatives, selon les délais du voyage : soit Pfizer (deux doses) ou bien, notamment pour les voyageurs pressés une dose d’un vaccin qui est administré en une seule dose (Johnson & Johnson). Il y a eu peut-être un manque de communication. Le tir a été rectifié ce matin, et les candidats, peuvent choisir le vaccin. Même si l’invitation a été faite pour un autre vaccin, le changement est faisable, la validation sur l’application se fera le plus rapidement possible.

Finalement, il faut savoir que le plus important est de vacciner pour protéger les populations. Sachez que dans le Monde, certaines populations n’ont pas encore eu accès à la première dose !!!!!