Hend Mokrani: les associations dont les dossiers sont incomplets n’ont pas bénéficié de subventions dont le montant au titre de l’année 2023 est de 4 millions de dinars

Quatre millions de dinars ont été alloués à titre de subventions pour les festivals et les manifestations de l’été 2023 et 113 événements ont été soutenus depuis le début de l’année jusqu’au 7 août 2023 sans compter les prochains événements prévus jusqu’à la fin de l’année, a annoncé Hend Mokrani, directrice générale de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA). Dans une conférence de presse organisée lundi à la Cité de la culture Chedly Klibi pour faire la lumière sur les critères d’octroi des subventions et de l’intervention du ministère à cet effet, elle a mentionné que les demandes de subventions formulées par les associations opérant dans le secteur culturel en général et dans l’organisation des festivals en particulier sont régies par le décret n°5183-2013 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d’octroi du financement public pour les associations.

Les associations qui ont formulé des demandes de subvention, à quelques exceptions, déposent généralement un dossier incomplet avec des documents manquants ou incompatibles aux dispositions du décret en questions. De ce fait, a-t-elle expliqué et pour préserver l’argent public, ces associations n’ont pas bénéficié de subventions. Elle a, dans sens, relevé que les associations qui ne répondent pas aux critères vu que leurs dossiers sont incomplets s’attellent à préparer leur programmation sans avoir eu l’approbation préalable de l’ENPFMCA pour ce qui est des subventions, ni respecté les dispositions de l’article 7 du décret 5183, et que de ce fait, l’Etablissement s’est trouvé pour l’année en cours devant des dossiers incomplets et subi des pressions outre le manque de diversité et de variété dans les festivals dont la ressemblance est remarquable.

Dans le cadre d’une réflexion portée par le ministère et l’ENPFMCA sur les méthodes d’intervention de l’Etat en matière d’organisation des festivals, d’encadrement et d’accompagnent dans ce secteur et sur la base de la décentralisation de l’offre culturelle et artistique, elle a mentionné qu’une consultation sera annoncée prochainement pour l’élaboration d’une étude de faisabilité sur l’état des lieux des différents festivals et pour leur évaluation et ce, avec le soutien du ministère et des institutions qui en relèvent. L’idée est de réviser certains point relatifs, à la qualité, au calendrier des festivals en coordination avec toutes les parties concernées sur tous les plans. Elle a sur ce point mentionné l’éventualité de réduire la durée des festivals pour assurer la qualité en programmant des spectacles qui soient à la hauteur de la scène artistique, y compris les festivals qui sont sous la supervision de l’Etablissement à savoir les festivals internationaux de Carthage et de Hammamet et d’examiner l’éventualité de les tenir à des dates différentes.

