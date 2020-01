Heureux comme «un Rjiba» et son équipe. L’ATB remonte la pente

Les choses, à l’ATB (Arab Tunisian Bank) semblent aller nettement mieux, ce qui n’est pas sans lien avec la bonne réaction des équipes de la banque au dernier changement à sa tête. Au terme du quatrième trimestre 2019, les principaux indicateurs d’activité de l’Arab Tunisian Bank présentent de notables évolutions.

Les crédits nets de provisions et d’agios réservés ont atteint 4.838 MDT à fin décembre 2019 contre 4.155,4 MDT au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 16,43%. 93% de cette évolution du portefeuille créances nettes a été réalisée au 4ème trimestre 2019 soit une hausse de 633 millions TND. Les dépôts de la clientèle ont atteint 5.242,8 MDT au 31-12-2019 contre 4.655,3 MDT à fin décembre 2018, soit une hausse de 12,62 % ou une variation en volume de 587,5 MDT. 50% de cette évolution des dépôts a été réalisée au 4ème trimestre 2019 soit une hausse de 288 millions TND. Cette augmentation annuelledes dépôts s’explique, en partie par l’évolution du volume des dépôts à vue, qui se sont établis à 1.663,8 MDT à la fin décembre 2019, contre 1.544,5 MDT à fin décembre 2018, soit une évolution de 7,72%. Mais aussi par une progression des comptes-épargne, dont le solde s’est établi à 1.158 MDT au 31 décembre 2019, contre 1.082,5 MDT à la même période de l’exercice 2018, soit une hausse 6,97% de 75 millions TND dont 42% collectés au 4ème trimestre.

Les produits d’exploitation bancaire ont augmenté de 12,39% pour atteindre 587,1MDT au 31/12/2019 contre 522,4MDT au 31/12/2018.Les charges d’exploitation bancaires ont atteint 334,9 MD au 31 décembre 2019 contre 276,1 MD au 31 décembre 2018, soit une hausse de 58,8MDT. Les charges opératoires de la banque ont atteint 177,9 MDT à fin décembre 2019 contre 164 MDT à fin décembre 2018, soit une hausse de 13,9 MDT.

Un PNB en hausse «grâce à la mobilisation des équipes de la banque»

Le produit net bancaire (PNB) au 31-12-2019 s’est inscrit à 252,2 MDT contre 246,4 MDT au titre de l’année 2018, soit une évolution de 5,8MDT ou 2,35%.L’augmentation du PNB en 2019 est issue des performances du deuxième semestre 2019 qui a enregistré une hausse cumulée du PNB de 24,8 Millions TND contre une baisse cumulée de 19 millions TND au premier semestre 2019.

«Une excellente performance pour le 4ème trimestre 2019, puisque le PNB de l’ATB au cours de ce trimestre a enregistré une hausse de 36% par rapport au 4ème trimestre 2018, surclassant largement les performances du secteur sur ce point», a estimé le DG de la banque Ahmed Rjiba dans un bref commentaire pour Africanmanager.

Et le premier responsable de la banque d’ajouter que «ce sont de très bons chiffres que l’ATB doit à la mobilisation de ses équipes. Mais aussi, au changement de stratégie du groupe. Ce dernier avait à un certain moment décidé de baisser la voile sur les crédits, et en termes d’engagements, et travailler plus sur le recouvrement. Depuis, nous avons changé notre fusil d’épaule, soutenus par une volonté du groupe d’augmenter notre part de marché (PdM) en Tunisie, d’où ce développement conséquent, surtout au cours du 4ème trimestre et qui a donné une amélioration sensible des indicateurs de la banque ».



Le bénéfice sera au rendez-vous et sera en hausse, malgré les provisions

Pour toute l’année 2019, Rjiba est plus qu’optimiste, et prévoit des bénéfices conséquents, qu’il se garde pour l’instant de préciser. L’ATB ne s’en préoccupe pas moins de la bonne santé et la solidité financière, et a fait les provisions nécessaires. Ces provisions auraient été en hausse par rapport à 2018. Ahmed Rjiba met ainsi en exergue«une nette amélioration de la qualité de son portefeuille, les bénéfices de la banque, qui seraient aussi en hausse ».

Il revient ensuite, sur la bonne performance des équipes de la banque, qui a été beaucoup dans cette remontée de la pente. «Nos équipes ont bien carburé, et nous faisons de l’exercice 2020, l’année du vrai redémarrage de l’ATB, qui pourra ainsi, nous en sommes sûrs, reprendre sa place de leader du marché financier en Tunisie et parmi les premières banques de la place, avec le soutien de la banque-mère et sa volonté de renforcer sa présence en Tunisie. Et on a les moyens d’atteindre nos objectifs. Actuellement sur une PdM de 6,5 %, notre objectif est d’atteindre les 10 % à l’horizon de 20204»