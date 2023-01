Hfaiedh Hfaiedh reconnaît avoir vendu 58 biens immobiliers… mais en tant que représentant légal du Syndicat

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Hfaiedh Hfaiedh, interrogé sur le plateau d’Ettassia Tv, au sujet de l’information selon laquelle il a vendu 39 biens immobiliers, a reconnu les faits à lui reprochés, tout en rectifiant qu’il s’agit en fait de 58 biens immobiliers, dont il a signé les contrats de vente en sa qualité de représentant légal du syndicat de l’enseignement de base dont il était le secrétaire général.

Il a précisé que les 58 lots en question, situés dans la banlieue de Radès, avait une vocation agricole et était destinés à servir de logement aux membres de la Mutuelle de l’enseignement primaire, comme elle s’appelait voici une trentaine d’années, et ce faisant, ils présentaient un cas de litige foncier dont le tribunal compétent était saisi durant toute la période nécessitée par la résolution du dossier et au sujet duquel le syndicat a obtenu gain de cause en faisant reconnaître le bien-fondé légal de la construction de 58 logements au profit des membres de la Mutuelle de l’enseignement de base.

Hfaiedh Hfaiedh a précisé-en guise de réponse aux « allégations de l’avocate Wafa Echedly » dont il s’est gardé de citer le nom mais en lui attribuant l’office de porte-parole de la ministre de la Justice-, que la vente n’est entachée d’aucun vice entraînant sa nullité ou prenant à défaut sa transparence, ajoutant que deux plaintes en diffamation ont été déposées à l’encontre de l’avocate, la première par le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, en novembre 2022, et la seconde par ses soins, en décembre de la même année.