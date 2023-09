Hôpital la Rabta: Multiples exploits réalisés par l’équipe médicale du service de chirurgie cardio-vasculaire

Une équipe médicale et paramédicale du pôle médical des maladies cardiovasculaire du centre hospitalier universitaire la Rabta a réalisé récemment des exploits médicaux et scientifiques à l’échelle nationale et internationale, dont une greffe de cœur chez un enfant de moins de 10 ans. Il s’agit d’une première en Afrique et dans le monde arabe depuis la première intervention du genre qui a eu lieu, en 1993. Dans le cadre du partenariat avec le groupe italien San Donato, l’équipe médicale a réalisé également, avec succès, des chirurgies cardio-vasculaires pour 8 enfants au cours de la dernière semaine. Il convient de noter que Le pôle médical de la chirurgie cardio-vasculaire à l’hôpital la Rabta, sous la direction du professeur Mohamed Sami Mourali, a remporté au cours de la semaine précédente le 2ème prix d’excellence en recherche du professeur Ali Bousnina dans le domaine des maladies cardio-vasculaire pour l’année 2023, suite à une étude expérimentale TAH-LT2I réalisée sous la direction du professeure Fathia Mghaieth du service des explorations fonctionnelles et réanimation cardiologique de l’hôpital la Rabta. Le prix Ali Bousnina, initié en 2006 par la Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardio-Vasculaire (STCCCV) et les Laboratoires Pharmaceutiques SAIPH pour encourager la recherche nationale en matière de prévention et de prise en charge des pathologies cardiaques, a été remis lors du congrès national de cardiologie et de chirurgie vasculaire organisé à Djerba du 21 au 24 courant.

- Publicité-