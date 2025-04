Huile d’olive : Des rencontre B to B entre producteurs tunisiens et acheteurs européens

Une journée de rencontres BtoB dédiée à l’huile d’olive conditionnée tunisienne qui s’est tenue, mercredi à Tunis, a réuni producteurs tunisiens et acheteurs européens dans une dynamique de partenariat stratégique et de développement commercial.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui à la Compétitivité et aux Exportations (PACE), qui fait partie de la composante Appui à la Modernisation de l’Industrie Tunisienne (AMIT), cofinancé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par la GIZ, à travers le projet Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE).

Cet évènement se veut un espace d’échange direct entre les producteurs tunisiens, sélectionnés dans le cadre du programme et des acteurs européens majeurs du secteur, selon la GIZ.

À travers des sessions B2B ciblées, les entreprises tunisiennes présentent la richesse de leurs produits, la diversité de leurs profils organoleptiques, et les standards de qualité auxquels elles se conforment.

Cette initiative vise non seulement à consolider les relations commerciales existantes, mais aussi à ouvrir de nouvelles opportunités d’exportation, en mettant en avant une huile d’olive tunisienne authentique, certifiée et apte à répondre aux exigences des marchés européens.

Mandaté par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le CQE est mis en œuvre en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Il vise dans le cadre du volet « Exporti » à soutenir les entreprises tunisiennes dans leur démarche d’internationalisation, en mettant un accent particulier sur les filières stratégiques. L’huile d’olive conditionnée, fleuron du patrimoine agricole national, fait l’objet d’un accompagnement renforcé, dans une logique de montée en gamme, de valorisation du savoir-faire local, et d’accès durable aux marchés européens.

