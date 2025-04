Huile d’olive : La Tunisie truste médailles et distinctions !

La Tunisie tient son rang de premier exportateur mondial d’huile d’olive en dehors de l’Union Européenne, selon de récentes statistiques officielles communiquées par le ministère du Commerce.

A cette cadence, elle se prépare à une saison prometteuse avec une production prévue d’un million de tonnes d’olives et un total de 200 000 tonnes d’huile d’olive, marquant ainsi une impressionnante augmentation de 11% par rapport à la saison précédente.

C’est dans ce contexte que la Tunisie a remporté la première place mondiale au concours afro-asiatique international d’huile d’olive extra vierge, organisé par le groupe suédois «Global Olive Oil Competitions» du 1er au 4 avril 2025, à Abu Dhabi. Elle a raflé soixantaine médailles d’or et quatre d’argent.

Le président du groupe suédois, “Goncourt international d’huile d’olive”(GIOOC), l’ingénieur tunisien, Raouf Choukat, a précisé, dans une déclaration à l’Agence TAP, que la Tunisie a raflé 53 d’or pour la qualité, 7 médailles d’or pour une huile saine et 4 médailles d’argent.

Il a ajouté que la Tunisie a été suivie par la Grèce classée deuxième, et l’Espagne troisième au niveau mondial. Il importe de noter que la Tunisie a participé avec 65 échantillons sur un total de 200 échantillons d’huile d’olive vierge extra provenant des différents pays participants.

Le jury international de cette compétition est composé de 10 experts de Tunisie, Italie, Espagne, Grèce, Maroc, Turquie et Jordanie. En plus de la Tunisie, quatorze pays ont participé à cette compétition, à savoir la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, l’Arabie Saoudite, le Brésil, la Croatie, l’Algérie, la Libye, la Turquie, le Maroc, la Jordanie, le Liban et le Sultanat d’Oman.

Batterie mesures pour renforcer la production de l’huile d’olive

Depuis des années, le gouvernement tunisien s’est engagé dans un programme de valorisation de son huile d’olive de qualité. Grâce à des initiatives telles que des investissements agroalimentaires et des stratégies marketing novatrices, le secteur vise à passer d’une production de masse à des huiles embouteillées.

Des initiatives de formation ont été déployées pour promouvoir des pratiques de production respectueuses de l’environnement, renforçant ainsi la biosécurité, la durabilité et la conservation.

L’objectif est clair : propulser l’huile d’olive tunisienne sur la carte mondiale, aider les producteurs locaux à accéder à des marchés d’exportation à forte valeur ajoutée et améliorer la qualité du produit.

De plus, cette initiative vise à renforcer la résilience du secteur face au changement climatique.

Le secteur oléicole tunisien, avec ses racines remontant à l’époque préromaine, est à un tournant de son histoire. Grâce à des investissements judicieux, des stratégies d’exportation bien pensées, des mesures de sécurité alimentaire et une image de marque solide, il se prépare à une renaissance.

Un avenir plus prometteur que jamais !

La Tunisie peut promouvoir un développement économique durable, stimuler l’innovation agricole et renforcer sa position comme premier fournisseur mondial de produits oléicoles de qualité. L’avenir de l’huile d’olive tunisienne semble plus prometteur que jamais(…).

Les recettes drainées par les exportations de l’huile d’olive, durant le mois de novembre 2024, ont connu une hausse de 16,6%, à 281 millions de dinars (MD), contre 241 MD, au cours du mois de novembre 2023, selon l’Office National de l’Huile (ONH).

Cette amélioration est due, essentiellement, à l’accroissement de la quantité de l’huile d’olive exportée de 47%, à 14781 tonnes, malgré une baisse des prix de 20,6%, passant de 23,974 mille dinars/ tonne, en novembre 2023, à 19,022 mille dinars/ tonne, actuellement.

Il convient de noter que les quantités d’huile d’olive conditionnée exportées ont évolué positivement de 30%, pour atteindre 2,5 mille tonnes d’une valeur s’élevant à 67 MD.