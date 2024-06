Huit soldats israéliens tués dans une opération menée par Hamas à Rafah, annonce Tsahal

Huit soldats israéliens ont été tués dans une explosion à Rafah, dans le sud de Gaza, samedi matin, a annoncé l’armée israélienne. Il s’agit du bilan quotidien le plus lourd de Tsahal dans la bande de Gaza depuis janvier.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les soldats ont tous été tués à l’intérieur d’un véhicule blindé du Corps du Génie Militaire (CEV) Namer.

Les soldats conduisaient un convoi vers 5 heures du matin samedi, après une opération nocturne contre un groupe de combattants de Hamas dans les zones nord-ouest du quartier Tel Sultan de Rafah.

Le Namer CEV était le cinquième ou sixième véhicule du convoi, et à un moment donné, il a été touché par une forte explosion. Il n’a pas encore été possible de déterminer s’il s’agissait d’une bombe placée à l’avance ou si des éléments du Hamas s’étaient approchés du véhicule avec un engin explosif et l’avaient placé directement sur le CEV.

Leur mort porte à 307 le nombre de soldats israéliens tués au cours de l’opération terrestre contre Hamas et lors des opérations menées le long de la frontière de Gaza.

L’incident le plus meurtrier à Gaza s’est produit en janvier, lorsque 21 soldats ont été tués dans une explosion consécutive à des tirs du Hamas qui ont fait s’effondrer deux bâtiments.

