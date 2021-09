Hyundai et TotalEnergies accompagnent les nouveaux titulaires de permis de conduire

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, annonce des facilités pour les nouveaux titulaires de permis de conduire.

- Publicité-

En partenariat avec TotalEnergies en Tunisie, le leader des ventes des véhicules particuliers accompagne les clients ayant obtenu leurs permis de conduire depuis moins d’une année civile avec des promotions et une carte de carburant TotalEnergies de 100 dinars. Une offre non soumise à une limite d’âge et valable pour l’ensemble des titulaires d’un permis de conduire obtenu depuis le 01er septembre 2020.

Coté produit, Alpha Hyundai Motor permet aux bénéficiaires de l’offre de choisir leur premier véhicule parmi la nouvelle gamme des citadines hors voitures populaires : nouvelle Hyundai Grand i10, nouvelle Hyundai Grand i10 Sedan ounouvelle Hyundai i20. Une gamme marquée par son design épurée, sa fiabilité et la richesse de ses équipements, sans oublier la garantie constructeur de 5 ans offerte par Alpha Hyundai Motor.

L’offre, valable du 1erseptembre au 31 Octobre 2021, s’ajoute à l’ensemble des facilités d’acquisition d’un véhicule neuf, offert par Alpha Hyundai Motor et ses partenaires financiers. Un dispositif qui a permis au concessionnaire de relever son défi commercial et maintenir ses performances dans un marché marquée par une forte concurrence.