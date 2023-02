Hyundai MotorCompany choisit pour la première fois la Tunisie pour le Lancement de son nouveau modèle Hyundai Venue.

Le siège de Hyundai Moyen-Orientet Afrique a lancé aujourd’hui le nouveau Hyundai « Venue » tant attendu.Renforçant la gamme SUV de Hyundai MotorCompany, le nouveau « Venue »redéfinit l’expérience client du segment crossover grâce à son design, à ses performances, à son espace, ainsi qu’au confort et aux technologies avancées qu’il offre.

«Le nouveau « Venue » complète la gamme SUV de Hyundai avec plus de mérite et s’appuiera davantage sur le solide héritage SUV de Hyundai MotorCompany avec un design exceptionnel qui stimule les émotions, avec un niveau supérieur de confort, de connectivité et de commodité. » a déclaré M. D.H Park, directeur de Hyundai Motor Moyen-Orient et Afrique

Le nouveau « Venue » tire son look ultra-moderne de la philosophie de conception globale de Hyundai MotorCompany de « sportivité sensuelle », incarnant un design audacieux et futuriste, des intérieurs spacieux, le confort, le style et la sécurité. L’approche du nouveau « Venue » repose sur 5 piliers clés qui sont:le design dynamique, le confort et la commodité exceptionnelle, la technologie,la connectivité de niveau supérieur, la sécurité sans compromis et les performances de haut niveau.

Design

Avec des lignes parfaitement dessinées, le nouveau « Venue »traduit le langage de design mondial de Hyundai MotorCompany de sportivité sensuelle, offrant une combinaison parfaite d’un design sportif, dynamique et puissantaux contours larges et audacieux.

La calandre avant en chrome foncé avec son design unique joint le look puissant et imposant du nouveau « Venue ».Les pare-chocs aux couleursde la carrosserie et la conception de la plaque de protection avant rehaussent le quotient sportif du SUV.

Les lignes proéminentes du capot expriment un caractère audacieux aussi qu’une apparence dynamique, tandis que les projecteurs LED au design innovant phares avec feux de circulation diurne et lampes de positionnement à LED conservent le charme distinctif du nouveau Venue.

Le profil du nouveau « Venue » confère un attrait audacieux au SUV avec des rails de toit de type pont mettant plus en valeur la sportivité, tandis que la finition bicolore ajoute plus d’éclat.Ses poignées de porte extérieures chromées et de jantes en alliages diamantés renforcent Le look haut de gamme et sportif du nouveau « Venue ».

Le design arrière du nouveau « Venue »donne une apparence plus large mais distinctive. Grâce à l’application de feux arrière à LED interconnectivités, le nouveau look « Venue » reflète la présence d’un SUVmoderne dans tous les aspects.

Le design unique de la porte arrière donne au nouveau « Venue » un look arrière plus large et renforce la posture du SUV, son nouveau pare-chocs arrière et sa plaque de protection arrière améliorent ses caractéristiques sportives, affichant un look audacieux et large. Les pare-chocs bicolores ainsi que les réflecteurs placés verticalement confèrent à ce SUV une posture audacieuse, haute et large. L’antenne Shark Fin intégrée à une silhouette de SUV distincte, complète une apparence audacieuse et sportive à l’arrière.

L’intérieur du nouveau Hyundai « Venue » crée un attrait haut de gamme et passionnant, tout en alliant harmonieusement des technologies innovantes et avancées pour une expérience embarquée inégalée. La sellerie Premium Two Tone Seat Upholstery amplifie les intérieurs apaisants et spacieux. Le nouveau Venue se vante d’une nouvelle référence en matière de design, de commodité et de fonctionnalité. S’ajoutant à tout ça,un volant et d’un pommeau de levier de vitesse gainés de similicuir, de palettes de changement de vitesse, d’un accoudoir central avant avec rangement, d’un purificateur d’air Auto Healthy et d’un toit ouvrant électrique intelligent.

Pour une position puissante et concentrée, les concepteurs ont minimisé la longueur des porte-à-faux à l’avant comme à l’arrière. Une généreuse quantité de revêtement noir a été appliquée le long de la partie inférieure des portes, créant un effet unificateur avec un revêtement qui entoure les passages de roue. Au-dessus du revêtement, la ligne de caractère s’élève doucement vers le haut pour une touche de légèreté. Les piliers A et Bont été noircis pour améliorer l’esthétique de la serre. Les poignées de porte chromées et les jantes futuristes en alliage à 5 rayons embellissent encore l’apparence.

Intérieur

Le nouveau « Venue » offre une expérience incomparableavecses technologies intelligentes qui offrent un confort et une commodité supérieurs. Hyundai MotorCompany a amélioré l’espace intérieur des sièges en offrant aux conducteurs encore plus d’espace pendant leurs trajets. Les passagers des sièges arrière du nouveau « Venue » peuvent maintenant profiter d’un espace arrière amélioré pour les genoux, auquel s’ajoute une conception innovante du dossier de siège avant en forme de pelle. Le confort général des sièges arrière a été nettement amélioré pour offrir aux clients une plus grande marge pour les jambes.

Pour établir une nouvelle norme de confort dans son segment, le nouveau « Venue » sera doté d’un siège électrique avec réglage du siège à 4 directions et d’un siège inclinable arrière à 2 positions qui offre aux clients un choix de leur position d’assise préférée. Le nouveau Hyundai « Venue » est également doté d’un accoudoir central arrière avec porte-gobelets et d’une banquette arrière rabattable en mode 60/40 pour plus de confort et de commodités. Dotée des meilleurs rétroviseurs extérieurs stables automatiquement du segment et ce avec des lampes à flaque d’eau, Hyundai « Venue » offre maintenant encore plus de commodité aux clients.

Pour faciliter le chargement et le déchargement du contenu avec un minimum de contraintes dorsales, la largeur de l’ouverture du coffre à bagages a été étendue à 961 mm tout en maintenant une hauteur de chargement aussi basse que possible. Quel que soit le mix bagages-passagers, « Venue » est toujours à la hauteur grâce aux dimensions généreuses de son espace bagages.

Avec 343 litres (mesuré selon les normes allemandes VDA), le coffre offre un espace abondant pour les bagages.

L’espace de rangement peut être facilement augmenté pour accueillir des articles surdimensionnés en rabattant le dossier du siège arrière. Cela rend « Venue » exceptionnellement polyvalente et constitue un argument de vente majeur auprès des acheteurs potentiels.

Technologie

L’écran haute définition de 8‘’ dispose d’une interface utilisateur à écran tactile avec des menus faciles à naviguer.

Cette unité exceptionnelle comprend une radio AM/FM avec RDS (plus DAB dans certains marchés). Elle prend en charge Apple CarPlay™, Android Auto™ et MirrorLink, ainsi que Bluetooth pour un fonctionnement mains libres du téléphone. L’écran s’interface également avec la caméra arrière et le système d’aide au stationnement arrière.

Le nouveau « Venue »est également équipé de la fonction Drive Mode Select pour une performance de conduite polyvalente, permettant une expérience de conduite plus impactante. A l’aide du bouton Mode, le conducteur a le choix entre une conduite Normal, Sport ou Eco qui s’adapte à un changement de conditions de conduite ou aux caprices du conducteur. L’unité de commande de transmission réajustent automatiquement le programme de changement de vitesses pour correspondre aux préférences du conducteur.

Sécurité:

En tête de liste des nouvelles caractéristiques de sécurité essentielles de« Venue » se trouve la carrosserie en acier monocoque ultra-rigide conçue pour absorber en toute sécurité les forces d’impact. Les freins antiblocage et les disques avant de 11 pouces offrent une efficacepuissance d’arrêt.Le système de freinage peut être mis à niveau pour inclure le contrôle électronique de la stabilité pour des garnitures améliorées. Des airbags rideaux et une protection thoracique de la ligne avant peuvent également être ajoutés en option. Un système d’affichage de caméra arrière et un système d’avertissement du niveau de pression des pneus fournissent une sécurité supplémentaire.

Performance:

Lanouvelle« Venue » coche toutes les cases en terme de performance, d’efficacité de la sécurité. Le Kappa T-GDI de 1,0 L combine une technologie de turbocompression et d’injection directe du carburant pour un rendement énergétique exceptionnel – un argument de vente majeur pour les acheteurs du segment A et offre l’équilibre idéal entre réactivité et économie.

La H-Matic, la boîte automatique à 7 rapports éprouvée de Hyundai,garantit des changements de vitesses fluides avec une efficacité exceptionnelle.

MOTEUR CAPACITÉ (CC) PUISSANCE MAXIMALE (kW/r/min) COUPLE DYNAMIQYE MAXIMAL (Nm/r/min) TRANSMISSION Kappa 1.0 Turbo GDi Essence 998 88,3 kW (120 ch) @ 6 000 tr/min 172 nm @ 1 500 ~ 4 000 r/min 6iMT 7DCT