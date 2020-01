I Watch lance un nouveau site web pour évaluer le rendement du chef de l’Etat

L’organisation I Watch a lancé un nouveau site web (saiedmeter.org) destiné au contrôle et à l’évaluation du rendement du président de la République, Kais Saied.

Lors d’une conférence de presse tenue vendredi, à Tunis, Mehdi Dahech, coordinateur de projets à I Watch, a indiqué que le site est destiné au contrôle de l’avancement de la réalisation des promesses et engagements formulés par Kais Saied lors de sa campagne électorale et dans son discours d’investiture. Pour rappel, Said avait présenté 33 promesses au total.

L’organisation note qu’aucune des mesures urgentes à l’instar du rétablissement du rôle social de l’Etat, la consécration de la neutralité du service public et l’instauration d’une première initiative législative relative à la création du conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, n’ont été mises en œuvre dans les premiers cent jours de prise de fonction.

Selon Mehdi Dahech, deux promesses seulement sur les 33 formulées ont été réalisées, à savoir l’éloignement l’institution militaire des tiraillements politiques et la garantie du caractère secret des stratégies sécuritaires et militaires en rapport avec la sureté nationale.

Trois promesses sont, cependant, en cours de réalisation; rassembler et rapprocher les partis politiques, faire de la Tunisie une plateforme de dialogue pour le peuple libyen et continuer à payer les salaires des militaires blessés ou tombés en martyrs.

Pour sa part, Safaâ Zarrouki, coordinatrice de projets, a évoqué des “promesses vagues” non mesurables comme la garantie de la suprématie de la loi, la consécration de l’Etat de droit et l’instauration de la neutralité du service public.

Et d’ajouter que 24 promesses n’ont pas été réalisées dont la consécration des droits de la femme, la lutte contre le suicide des enfants et la lutte contre la marginalisation dans les régions de l’intérieur.

Selon Zarrouki, la méthode adoptée par I Watch dans l’évaluation des promesses a consisté en le suivi les sites officiels des établissements de l’Etat, les données officielles et les déclarations des responsables dans les médias.

Dans 6 mois, I Watch annoncera les résultats des engagements et des promesses faites par Kais Saied lors de sa campagne électorale et devant le parlement, a-t-elle indiqué.